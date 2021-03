Lars Sætra forlater Tromsø til fordel for Sverige

NTB Sport

Drammenseren, som har sju år bak seg i Strømsgodset, spilte for Tromsø i fjorårets opprykkssesong.

Han spilte for Hammarby fra 2014 til 2016 og noterte seg for 62 kamper for Stockholm-laget.

Nå er han klar for Kalmar, som holdt seg sist sesong i Allsvenskan etter å ha spilt kvalikkamper om å holde plassen mot Jönköpings.

– Det var en mulighet som kom veldig fort og som jeg følte var riktig. En treårskontrakt er veldig bra når man er 30 år. Det at det ble Sverige igjen var mest tilfeldig. Men jeg trivdes veldig godt der da jeg var der sist, sier midtstopperen til NTB.

– Lars var viktig for oss i fjorårets sesong og bidro sterkt til opprykket til Eliteserien. Han er topp type som vi vil bli sterkt savnet, sier spillerlogistikkansvarlig i TIL, Lars Petter Andressen, til klubbens nettsider.

(©NTB)