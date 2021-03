Gauseth ferdig i Mjøndalen – ble ikke enige om ny kontrakt

NTB Sport

Det bekrefter 36-åringen på Instagram.

«Noen valg i livet er tøffere enn andre. Enkelte fordi de er vanskelige, andre fordi de er store. Jeg har nå tatt et valg som er begge deler. Likevel er det riktig for meg: Jeg har avsluttet forhandlingene med Mjøndalen IF om ny kontrakt. Vi ble ikke enige», skriver Gauseth.

Moldenseren kom til Mjøndalen i 2013. Han har vært gjennom flere opp- og nedrykk med klubben. Kontrakten med Nedre Eiker-laget gikk ut etter fjorårets sesong, der MIF så vidt berget plassen i Eliteserien etter kvalifiseringsspill.

«Årene i Mjøndalen har vært de beste i mitt liv. Jeg kommer til å savne alt ved dem», står det videre i Instagram-meldingen.

I Mjøndalen fikk frittalende Gauseth til tider vel så mye oppmerksomhet for det han gjorde utenfor som på banen. Han var kaptein siden 2018 og scoret i alt 40 mål på 225 kamper for klubben.

MIF-trener Vegard Hansen beskriver Gauseth-exiten som «vemodig» og «trist».

– Personlig er jeg lei meg. Jeg hadde håpet klubben og Christian Gauseth hadde blitt enige om ny kontrakt. Det håpet hadde jeg helt fram til i dag, sier han til Drammens Tidende og legger til:

– Hadde det ikke vært for Christian, ville vi nok ha rykket ned i fjor. Hans rolle var meget viktig under snuoperasjonen på høsten.

NTB har vært i kontakt med Gauseth, men han vil ikke kommentere saken ytterligere.

(©NTB)