Ny norsk trøyemarkering før kampen mot Montenegro

Det står igjen «Human rights» (menneskerettigheter) på trøyene, men også «snøballen ruller videre» som henvisning til at protesten brer om seg. Ståle Solbakken viste fram trøya da han ble intervjuet av TV 2 ved ankomst til stadion i Podgorica.

Før kampen mot Gibraltar forrige onsdag stilte de norske spillerne med ett budskap på trøyene under oppvarmingen («Respekt på og utenfor banen») og et annet da de stilte opp til nasjonalsangene («Menneskerettigheter på og utenfor banen»).

Mot Tyrkia beholdt de det siste budskapet, men fulgte opp med en registrering av at Tyskland hadde fulgt opp og spurte retorisk hvem som blir neste. Under nasjonalsangen hevet spillere og støtteapparat venstre hånd og viste fem fingre, et menneskerettighetssymbol.

Etter Norge har ikke bare Tyskland, men også Nederland og Danmark gjennomført trøyemarkeringer i Qatar-debatten før VM-kvalifiseringskamper.

