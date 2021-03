NFF vil ha ny plan for seriestarten klar før torsdag

NTB Sport

Det opplyser NFFs konkurransedirektør Nils Fisketjønn til TV 2.

– Vi ønsker å komme med en helhetlig plan rundt dette før de røde dagene er her. Det er fortsatt noen ting som må avklares, og en del forutsetninger som vi ikke nødvendigvis er herre over, sier han.

Eliteserien skulle opprinnelig startet 5. april, men åpningen ble for noen uker siden utsatt til første helgen i mai. Myndighetene har siden signalisert at det tidligst kan skje i uke 18.

Det betyr at herrefotballen jobber etter helgen 8.-9. mai som utgangspunkt. På kvinnesiden er det allerede klart at Toppserien og 1. divisjon blir utsatt på nytt til tidligst 15.-16. mai, men starten kan bli ytterligere forsinket.

Dette er detaljer NFF håper å ha på plass før skjærtorsdag.

Oppsettet kan bli endret

Det er ikke gitt at Eliteseriens terminliste står igjen uendret. Lag i Viken og flere andre regioner har hatt forbud mot fellestreninger den siste tiden, og enkelte har tatt til orde for endringer.

Nylig sa sportssjef Thomas Berntsen i Sarpsborg 08 til NTB at det vil være mer rettferdig om klubber som er rammet av treningsnekten, møter hverandre i de første rundene.

– Vi regner med og håper de tar den utfordringen, sa Berntsen.

Cupfinale våren 2022?

Et annet spørsmål er hva som skjer med cupen. I fjor ble NM for herrer avlyst for første gang siden 2. verdenskrig. Fisketjønn sier til TV 2 at et alternativ er å sparke i gang cupfotballen i siste halvdel av juli, mens semifinalene og finalen spilles våren 2022.

– Det er noe vi jobber med. Får vi i gang toppfotballen i første halvdel av mai, skal vi klare NM. Men det er mange forutsetninger med tanke på når bredden åpner, sier konkurransedirektøren.

Breddeidretten for voksne har vært nedstengt siden koronapandemien slo til i Norge.

