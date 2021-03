Lewandowski ute i fire uker

NTB Sport

Klubben sier at det er snakk om en leddbåndsskade som gjør at han mister en rekke kamper den kommende måneden. Det blir ingen kvartfinalekamper mot PSG i mesterligaen, og det blir ingen toppkamp mot RB Leipzig kommende lørdag.

Han er selvsagt også uaktuell i onsdagens landskamp mot England.

32-åringen har scoret 35 mål i Bundesliga denne sesongen, og han var på god vei til å ta Gerd Müllers rekord på 40 i løpet av én og samme sesong. Når han returnerer vil han bare ha tre kamper igjen på å slette legenden Müllers rekord.

Spissen fikk smerter i kneet og ble byttet ut etter en drøy times spill for Polen i VM-kvalifiseringskampen mot Andorra sist søndag. Det skjedde like etter at han hadde scoret sitt andre mål i kampen.

Robert Lewandowski har vært den klart mestscorende spissen i europeisk fotball denne sesongen.

