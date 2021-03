Åpenhjertig Klæbo med friske spark i privat YouTube-film etter femmila i VM

NTB Sport

Videoen på YouTube ble lagt ut tirsdag kveld, og der forteller Klæbo at det bare er gått en fire-fem timer siden juryen bestemte at han ble disket og fratatt gullet, og VM-vinneren ble Emil Iversen foran Aleksandr Bolsjunov i det som ble en høydramatisk avslutning på mesterskapet i Tyskland.

Klæbo endte i en skvis med russeren Bolsjunov der sistnevnte blant annet brakk staven.

– Dere har helt sikkert sett at jeg ble disket, og det er noe jeg mener er helt sykt. Jeg har gått så sinnssykt mange sprintrenn og heat, og jeg vet hvordan ting skal løses. Jeg følte meg überpigg og at jeg hadde full kontroll. Jeg ble rett og slett skviset ut av løypa, til og med da jeg gikk på siden av ham. Jeg har sett det som skjedde med Mäki og Bolsjunov tidligere i vinter, og jeg vet at jeg ikke kan gjøre det samme, sier Klæbo.

Tom for ord

Han sier også at han har sett TV-bildene fra en annen vinkel og at han oppfatter det slik at han blir skjøvet rett ut. Han sier at han er tom for ord og at han virkelig sliter med å skjønne hva han skal gjøre.

– Skal jeg bare reise hjem, gi fa.. i resten av verdenscupsesongen og se om jeg skal finne på noe annet. FIS (det internasjonale skiforbundet) er jeg fryktelig lei av. Måten de håndterer saker på synes jeg er dårlig. De tør ikke å ta en avgjørelse som er riktig, og her sitter jeg uten medalje eller noen ting, er blant det som Klæbo sier i videoen.

Urett

Klæbo sier at han opplever at han blir skjøvet ut av løypa med vilje og at han opplever det hele som urettferdig.

24-åringen sier at han er så skuffet at han er usikker på om det blir noe mer ski på ham i det hele tatt.

I den samme filmen får vi også se noen tanker han gjør seg rundt Norges stafettgull tidligere i mesterskapet.

Det hører med til historien at Klæbo trakk en innsendt anke mot FIS' avgjørelse og at han stilte i verdenscupen i Sveits helgen etter.

(©NTB)