Varsku for Jovetic før landslagets skjebnekamp

NTB Sport

– Han er en god spiller. Vi må være rede for ham og ta oss av ham, sa landslagskaptein Martin Ødegaard om Monaco-spilleren da han møtte til pressekonferanse sammen med landslagssjefen etter treningen mandag.

Jovetic scoret tre mål i seierskampene mot Latvia (2-1 borte) og Gibraltar (4-1 hjemme), og Montenegro-kapteinen er oppe i 12 mål på sine 11 siste VM-kvalifiseringskamper.

Skyter han laget sitt til seier tirsdag, vil Norge være seks poeng bak Montenegro og trolig også Tyrkia etter bare tre kamper. Med norsk seier vil laget være à poeng med motstanderen og maksimalt tre poeng bak lederlaget før høstens sju kamper.

– Hvis vi vinner, er vi på sporet igjen. Det er en gruppe hvor Montenegro, Norge, Tyrkia og Nederland kan ta poeng fra hverandre. Det virker ikke som Nederland er overlegne, sa Solbakken etter den lukkede norske treningen i Podgorica.

Det norske laget fløy til Montenegro mandag fra sin base i Sør-Spania.

Vil slå tilbake

Montenegro spiller sin annen hjemmekamp på rad og har muligheten til å påføre Norge et knockoutslag helt i begynnelsen av kvalifiseringen.

– Vi møter et godt lag, og Jovetic er en veldig, veldig god spiller, sa Solbakken på spørsmål fra montenegrinske journalister.

– Det blir en vanskelig kamp, og den er avgjørende for oss. Vi er motivert til å slå tilbake etter tapet mot Tyrkia, men vi møter et vanskelig lag med noen gode spillere, sa Ødegaard, som forsikret at han er helt klar etter overtråkket mot Gibraltar.

Jovetic scoret begge mål da Montenegro vendte 0-1 til seier i Latvia sist onsdag. Han startet på benken mot Gibraltar, men kom inn og fastsatte resultatet med et frekt frispark fra spiss vinkel. Totalt er han oppe i 31 landslagsmål, klart flest gjennom tidene i Montenegro.

Farlige stoppere

Montenegros landslagssjef Miodrag Radulovic har som Solbakken brukt fire midtstoppere på de to første kampene. Mot Gibraltar scoret stopperduoenn Marko Simic og Zarko Tomasevic begge med hodet etter hjørnespark. Som kjent nikket Tyrkia-stopper Caglar Söyüncü inn en corner mot Norge i Málaga, noe Solbakken likte svært dårlig.

Tre av målene mot Gibraltar kom etter hodestøt. Ved siden av stoppernes mål satte vikarkaptein Fatos Beciraj inn returen etter at Uros Djurdjevic nikket i stolpen.

– Montenegro har gode stoppere og gode relasjoner i angrepet, sa Solbakken.

For øvrig har Rosenborg-spiss Dino Islamovic vært ubenyttet reserve i begge kamper til nå, men kanskje slipper han til mot Norge.

(©NTB)