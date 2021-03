NTB Sport

Iwobi testet positivt før lørdagens oppgjør mot Benin, som nigerianerne vant 1-0. Han reiste tilbake til Nigeria med troppen før han forlot samlingen.

En talsperson for det nigerianske landslaget sier at Iwobi ikke viste noen symptomer og at han føler seg fin.

Iwobi går dermed glipp av kampen mot Lesotho tirsdag. Det er lite trolig at Everton-profilen blir klar til Premier League-kampen mot Crystal Palace til helgen.

