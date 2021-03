Tande responderer godt på oppvåkningen: – Fornøyd med utviklingen

NTB Sport

Det opplyser Norges Skiforbund i en oppdatering rundt Tandes helsetilstand søndag ettermiddag.

– Daniel har respondert godt på oppvåkningsprosessen i dag. Han har vist blikkontakt, beveger seg og reagerer på tilsnakk. Det er fortsatt tidlig i oppvåkningen, men legeteamet rundt han i Slovenia er godt fornøyd med utviklingen og gir oss trygghet i forhold til veien videre, sier hopplandslagets laglege Guri Ranum Ekås.

– Daniels mor og hans samboer har nå ankommet Ljubljana og vil være hos ham på sykehuset i den videre oppvåkningsprosessen, legger hun til.

Kongsberg-gutten får fortsatt behandling på universitetssykehuset i den slovenske hovedstaden Ljubljana.

Tande pådro seg brudd i kragebeinet og en punktert lunge, men unngikk hode- og nakkeskader da han mistet kontrollen og gikk rundt i prøveomgangen i skiflygingsbakken i Planica torsdag.

Han ble lagt i kunstig koma i etterkant av fallet.

Lagkameratene på det norske landslaget hoppet søndag både lagkonkurranse og individuelt renn i Planica. Etter konkurransen samlet en rekke av hopperne seg bak et stort banner med en hilsen til Tande.

«Daniel Andre Tande! All the best from Planica! See you soon!», lød beskjeden fra konkurrentene i verdenscupsirkuset.

(©NTB)