Snowboard: Kleveland vant verdenscupen sammenlagt etter ny seier

Kleveland vant også verdenscuprennet i Aspen forrige helg. Søndag kunne han igjen stå på toppen av seierspallen. Triumfen gjør at han vinner både verdenscupen sammenlagt og slopestylecupen.

– Jeg må hilse hjem til Dombås, sa Kleveland før det andre forsøket.

Da hadde han i praksis seieren i boks etter et enormt førsterun, som ga ham knallsterke 96 i poengscore.

Totalt endte han på 260 på poeng på tre renn i slopestyle denne sesongen. Det holdt også til å vinne verdenscupen sammenlagt for første gang.

– Det føles uvirkelig. Kroppen føles bra. Jeg gleder meg til å reise hjem med enda en medalje, sa han i et intervju med FIS etter seieren.

– Å vinne begge cupene var ikke noe mål for meg før denne sesongen. Det er bare en bonus. Jeg er superhappy for at jeg vant begge to, fortsatte han.

Begivenhetsrik sesong

Kleveland har hatt en utrolig comeback-sesong etter den alvorlige kneskaden i slutten av 2018. I januar tok han tredjeplassen i Laax Open, før han hentet med seg både big air-gull og slopestyle-bronse i X-Games i Aspen.

Denne måneden har han tatt både VM-gull i slopestyle og VM-bronse i big air, førsteplass i verdenscupen i Aspen og nå seier i sesongavslutningen.

Søndag fikk 21-åringen 96 poeng for sitt førsterun, sju poeng bedre enn nærmeste konkurrent i form av canadiske Liam Brearley. Etter at han hadde unnagjort runet, strakk Kleveland armene i været og jublet.

Ros

– Han er helt i fyr og flamme om dagen. Jeg vet ikke helt hva jeg skal si, sa TV 2-kommentator Jonas Greve om Klevelands første run.

– Det er bare å ta av seg hatten. Han er så stødig. Ingen er i nærheten av han om dagen, la ekspertkommentator Silje Norendal til.

Ingen klarte å slå poengsummen til Kleveland på 96 poeng fra det første runet, så han cruiset ned til en soleklar seier med å ikke ta noen sjanser i det andre runet.

Markus Olimstad ble nummer sju.

