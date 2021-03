Norge utenfor pallen i Planica

NTB Sport

Tyskland vant rennet foran Japan og Østerrike. Slovenia plasserte seg også foran Norge.

Halvor Egner Granerud leverte et meget godt hopp på 229,5 meter og sørget for at Norge ledet konkurransen etter første gruppe. Marius Lindvik klarte imidlertid ikke følge opp og landet på mer beskjedne 198,5 meter.

Johann André Forfang plantet skiene i bakken på 212 meter, mens Robert Johansson avsluttet konkurransen for Norge med 221 meter.

Avstanden opp til Tyskland på toppen av resultatlista ble til slutt på hele 40,3 poeng for den norske kvartetten.

Det er individuelt renn i Planica senere søndag. Der får Halvor Egner Granerud det synlige beviset på at han er vinner av verdenscupen sammenlagt denne sesongen.

