Kane scoret i enkel England-seier

Dermed har engelskmennene som ventet fått en perfekt start på VM-jakten. Torsdag ble San Marino slått 5-0 på cruisekontroll.

Kane stupheadet inn ledermålet i Tirana etter 38 minutter. Det gjorde han på et perfekt innlegg fra formsterke Luke Shaw. Det var Tottenham-stjernens 33. scoring på 53 landskamper.

Like etter traff Kane innsiden av tverrliggeren fra kort hold. Raheem Sterling la inn en flott ball i forkant.

Spenningen var definitivt over da Mount doblet til 2-0 etter litt over en time. Det skjedde etter at England hadde presset høyt og vunnet ballen tilbake utenfor Albania-boksen. Kane sto for den målgivende pasningen.

