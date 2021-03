Formel 1: Hamilton tok første stikk – rivalen måtte slippe ham forbi

NTB Sport

Dermed kunne den regjerende verdensmesteren Hamilton juble for nok en seier. Den kom etter en heftig duell i Bahrain.

Verstappen hadde vært raskest på samtlige treninger og i kvalifiseringen. Red Bull-stjernen fikk med det fordelen av å få beste startspor. Alt skulle søndag handle om nederlenderens kamp mot de siste års suverene Hamilton.

Med bedre dekk kjørte Verstappen innpå Hamilton mot slutten, og med tre runder igjen var han forbi. Men måten det ble gjort på, var ikke i henhold til regelverket. Verstappen hadde kjørt for mye utenfor banen.

Red Bull fikk straks ordre fra løpsledelsen om å la Hamilton få kjøre forbi. Den beskjeden ble viderebrakt til Verstappen, som gjorde som han ble bedt om.

Hamilton tok tilbake føringen og lot den ikke glippe igjen.

Syntes det var tøft

I mål feiret Mercedes-profilen sin 96. Grand Prix-seier i karrieren. Ingen har flere på CV-en.

– Wow, for et vanskelig løp dette var. Max jaget meg mot slutten, men jeg lyktes akkurat å holde ham bak meg. Dette var det tøffeste løpet jeg har kjørt på lang tid, sa Hamilton etter årets første seier.

Verstappen klaget etter målgang over at han var nødt til å slippe erkerivalen forbi seg. Han antydet at han heller kunne tatt en tidsstraff og likevel vunnet.

– Det er synd, men vi må se positivt på det. Vi ga dem (Mercedes) en kamp, så det var en flott start på sesongen, sa Verstappen.

Schumacher-debut

Resten av feltet ble statister bak tetduoen i Formel 1-premieren. Valtteri Bottas var tredje raskest, men ble slått med over 37 sekunder.

Mick Schumacher fikk trøbbel tidlig i debuten, men kom tilbake på banen og endte på 16.-plass. Sønnen til F1-legenden Michael Schumacher slet også i lørdagens kvalifisering, og måtte derfor starte i tredje siste startspor søndag.

22-åringen kunne i det minste trøste seg med at han fullførte sitt første løp på dette nivået. Det greide nemlig ikke hans Haas-makker Nikita Mazepin, som kjørte av banen og i barrieren helt i starten av debuten.

(©NTB)