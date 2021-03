Danskene markerer også Qatar-protest med T-skjorter

NTB Sport

Det var varslet før helgen at de danske spillerne kom til å markere en protest mot forholdene i Qatar, som neste år arrangerer fotball-VM for menn.

I timene før kampstart bekreftet Danmarks fotballforbund (DBU) at markeringen vil gå ut på at spillerne ikler seg spesiallagde T-skjorter. Der vil det være påskrift med et budskap rettet mot manglende menneskerettigheter i Qatar.

Det blir ikke opplyst om hva eksakt som vil stå på skjortene. Etterpå skal de legges ut til salgs.

– Vi er alle imot de kritikkverdige forholdene i Qatar, både i DBU og blant spillerne. Vi er stolte over at spillerne vil vise deres holdninger sammen med landslag fra andre land, og at dette kan være med på å skaffe penger til migrantarbeiderne og deres pårørende, sier DBU-direktør Jakob Jensen.

Budskapet om menneskerettigheter er i det siste blitt forsterket i fotballen. Qatar har i en årrekke fått kritikk for å behandle fremmedarbeidere dårlig.

Debatten blusset for fullt opp etter at Tromsø tok initiativ om boikott av neste års VM. Senere fulgte flere eliteserieklubber etter, og temaet har også blitt høyaktuelt langt utenfor Norges grenser.

De siste dagene har de norske, tyske og nederlandske fotballandslagene hatt hver sine Qatar-markeringer ved bruk av T-skjorter. Søndag følger Danmark etter.

