Dansk sykkelstjerne gjør helomvending – dropper storritt

Årets utgave av det belgiske sykkelmonumentet går 4. april. Dagen etter starter etapperittet Baskerland rundt, der Fuglsang skal delta.

Opprinnelig hadde den danske profilen planlagt å kombinere de to rittene, men nå har han innsett at det likevel blir for vanskelig. Det opplyser Astana-laget i en pressemelding.

– Selv om jeg har sett fram til å stille opp i Flandern rundt for annen gang i karrieren, har vi besluttet at det vil være litt for ambisiøst å kjøre løp i Belgia, for deretter å starte i Baskerland dagen etter, sier Fuglsang.

– I øyeblikket er det vanskelig å reise rundt, og med lagets nåværende koronaprotokoll vil vi ikke løpe risikoen, fortsetter han.

Fuglsangs mål er nå å bruke Baskerland rundt til å finne formen inn mot Ardenner-klassikerne Amstel Gold Race, Flèche Wallone og Liège-Bastogne-Liège.

