Watford-profil var «ekstremt nær» å bli Solskjær-elev

Giraldi var Watford-direktør fram til november i fjor. I et intervju med podkasten Here We Go letter han på sløret rundt overgangsaktiviteten i klubben i fjor sommer.

Uttalelsene er gjengitt av blant andre Daily Mail.

Giraldi røper blant annet at kantspilleren Ismaïla Sarr var svært nær en overgang til Manchester United. Ole Gunnar Solskjær og ledelsen på Old Trafford skal ha vendt seg mot Watford-profilen da det viste seg for vrient å hente Jadon Sancho fra Borussia Dortmund.

– Vi var ekstremt nære. Jeg forhandlet personlig med dem, sier Giraldi.

– Vi klarte ikke å komme fram til en avtale. Etter mitt syn er Ismaïla ung, og han kommer garantert til å gå videre, tilføyer italieneren.

23 år gamle Sarr scoret fem ganger og supplerte med seks målgivende pasninger i Premier League forrige sesong. Denne sesongen har han ni mål og like mange assists i mesterskapsserien.

