Landslagsgutta gjentok kravet om menneskerettigheter på oppvarmingen

Norges landslag markerer igjen misnøye med VM i Qatar foran lørdagens kamp, mens snøballen fortsetter å rulle til nye europeiske fotballarenaer. Etter Tysklands markering torsdag slutter Nederland seg til lørdag, og Danmark vil gjøre det søndag.

Før kampstart i «hjemmekampen» i Malaga brukte de norske landslagsgutta T-skjorten med krav om menneskerettigheter under oppvarmingen. Solbakken hadde også på t-skjorta, med en dressjakke over, da han ble intervjuet av TV 2 før kamp.

Da antydet han en ny markering før kampstart, uten å komme med detaljer om hvordan den vil være.

To T-skjorter så langt

Før kampen mot Gibraltar stilte de norske spillerne med ett budskap på trøyene under oppvarmingen («Respekt på og utenfor banen») og et annet da de stilte opp til nasjonalsangene («Menneskerettigheter på og utenfor banen»).

Budskapene var på engelsk og gikk verden rundt.

Ståle Solbakken fortalte dagen etter at han hadde fått trykket opp trøyesett med flere ulike budskap og at det var spillerne som valgte to av dem. På spørsmål fra NTB utelukket han ikke at flere av budskapene kunne bli vist fram i løpet av samlingen.

Qatar-problematikken er blitt grundig behandlet i møter for hele troppen med støtteapparat, og samtlige spillere stilte seg bak markeringen mot Gibraltar. Solbakken sa at man bevisst sparte det skarpeste budskapet til sist og at man samtidig var opptatt av å holde seg «innafor».

Protesten sprer seg

Fifa besluttet raskt at det ikke ville bli reagert mot Norge tross det generelle forbudet mot politiske markeringer, og dermed kunne handlingen få smitteeffekt.

Dagen etter stilte Tysklands spillere med selvmalte bokstaver på trøyene slik at de stilt ved siden av hverandre stavet «Menneskerettigheter» (også det på engelsk).

Fredag ble det kjent at også Nederland planlegger en Qatar-markering i forbindelse med sin kamp mot Latvia i Norges gruppe lørdag. Dessuten har Danmark varslet en markering før sin kamp mot Moldova søndag.

