Italiensk fotballtopp fikk lang utestengelse for brudd på koronaregler

President Claudio Lotito utestenges i sju måneder, mens legene Fabio Rodia og Ivo Pulcini har fått en karantene på ett år. Det er fotballforbundet i landet som står bak straffen.

I tillegg er Lazio ilagt en bot på 150.000 euro, tilsvarende drøyt 1,5 millioner kroner.

Straffen kommer som følge av at Lazio ikke skal ha overholdt reglene i koronaprotokollen som har vært gjort gjeldende for klubbene i Italia under viruspandemien.

Ifølge Det italienske fotballforbundet skal klubbledelsen blant annet ha unnlatt å videreformidle informasjon om flere positive virusprøver til lokale helsemyndigheter raskt nok.

Lazio skal heller ikke ha klart å forhindre at tre smittede spillere måtte opp til trening.

Klubben opplyser at straffen vil bli anket.

Det har vært spekulert i at Lazio kunne bli trukket poeng som følge av etterforskningen som er gjennomført. Det ble ikke utfallet. Hovedstadsklubben ligger på sjuendeplass i ligaen etter 27 kamper.

