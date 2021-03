NTB Sport

Rennet, der Thea Minyan Bjørseth, Frida Berger, Anna Odine Strøm og Silje Opseth skulle ha hoppet for Norge, ble først utsatt to ganger. På et jurymøte klokken 13.45 kom beslutningen om å avlyse konkurransen.

Det er ikke utenkelig at lagkonkurransen kan bli arrangert søndag. Da er det også individuell verdenscupavslutning for kvinnehopperne.

Lørdag ble det målt mellom seks og ti sekundmeters vind ved hoppkanten, og det gjorde det uforsvarlig å skulle gjennomføre en konkurranse.

