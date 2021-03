Ødegaard starter mot Tyrkia – Solbakken overrasker med laget

NTB Sport

Norges ferske landslagskaptein måtte i pausen ut med skade i første kamp med båndet rundt armen. Han tråkket over på tampen av første omgang mot Gibraltar.

Ståle Solbakken har igjen satt opp laget i 4-4-2 med «diamant» på midtbanen, selv om han etter kampen mot Gibraltar sa at det trolig ville bli en annen formasjon mot Tyrkia. Han sa også at det ville bli andre spillere på flere plasser, og slik ble det. Blant annet er tre mann i forsvarsfireren nye.

Stian Gregersen får sin landslagsdebut som Kristoffer Ajers makker i midtforsvaret, etter at Marius Lode debuterte i spann med Stefan Strandberg onsdag. Julian Ryerson på høyreback spiller for første gang for bestelaget etter å ha debutert med «nødlandslaget» i november. Han erstatter Jonas Svensson, som scoret mot Gibraltar.

Sterk

Patrick Berg spiller sin første landskamp fra start etter å ha debutert som innbytter mot Gibraltar. Han skyver målscorer Kristian Thorstvedt ut av laget. Totalt byttet Solbakken dermed fire mann.

– Jeg tror at det er et godt lag. Det er noen forandringer. Julian har sett sterk ut i Bundesliga og kommer inn fra start, så spiller Stian og Kristoffer midtstoppere. Begge to har bra fart og størrelse, forklarer Solbakken i et NFF-intervju.

– Så får Patrick Berg sin første kamp fra start. Han har vært veldig god her nede og hatt en god sesong, legger han til.

Syk

Tyrkia starter som ventet uten Liverpool-stopper Ozan Kabak, som er blitt syk, men han er oppført blant reservene. Juventus-stopper Merih Demiral måtte bli igjen i Istanbul på grunn av skade, så Tyrkia er svekket defensivt.

Burak Yilmaz, som scoret tre mål i 4-2-seieren over Nederland, får ifølge formasjonen tyrkerne har rapportert inn selskap av Kenan Karaman på topp.

Gibraltar-kampen endte med norsk 3-0-seier til tross for Ødegaards skade, men mot Tyrkia venter langt sterkere motstand. Det er på papiret hjemmekamp for Norge, men den spilles i spanske Málaga på grunn av norske koronarestriksjoner.

Norge (4-1-3-2):

1 Rune Almenning Jarstein – 14 Julian Ryerson, 3 Kristoffer Ajer, 2 Stian Gregersen, 5 Birger Meling – 18 Fredrik Midtsjø – 10 Martin Ødegaard (kaptein), 11 Mohamed Elyounoussi, 8 Patrick Berg – 9 Alexander Sørloth, 23 Erling Braut Haaland.

Reserver: 12 André Hansen, 13 Sten Grytebust – 4 Stefan Strandberg, 6 Ruben Gabrielsen, 7 Joshua King, 15 Jens Petter Hauge, 16 Jonas Svensson, 17 Martin Linnes, 19 Iver Fossum, 20 Mats Møller Dæhli, 21 Kristian Thorstvedt, 22 Morten Thorsby.

Tyrkia (4-4-2):

23 Ugurcan Cakir – 22 Kaan Ayhan, 4 Caglar Söyüncü, 3 Mart Müldür, 13 Umut Meras – 11 Yusuf Yazici, 6 Ozan Tufan, 5 Okay Yokuslu, 10 Hakan Calhanoglu – 17 Burak Yilmaz (kaptein), 19 Kenan Karaman.

Reserver: 1 Mart Günok, 12 Altay Bayindir – 2 Abdulkerim Bardakci, 7 Orkun Kökcu, 8 Dorukhan Toköz, 9 Cenk Tosun, 14 Taylan Antalyali, 15 Ozan Kabak, 16 Enes Ünal, 18 Caner Erkin, 20 Deniz Türük, 21 Halil Akbunar.

Dommer: Alejandro Hernández, Spania.

(©NTB)