Rashford sendt hjem fra England-troppen

Sist helg sto Rashford over Uniteds kvartfinaletap for Leicester i FA-cupen. Det var allerede da stor usikkerhet rundt hans sjanser for å få spilletid i Englands første kamper i jakten på VM-plass.

Skadeproblemene holdt Rashford utenfor troppen til 5-0-møtet med San Marino torsdag. Dagen etter opplyste Englands fotballforbund (FA) at det beste er at 23-åringen fortsetter rehabiliteringen hos Manchester United.

Det ble klart etter nærmere undersøkelser.

Arsenal-spiller Bukayo Sako har også meldt forfall til Englands kamper mot Albania og Polen.

