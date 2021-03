Flere kjente navn til Nent foran ny storsatsing: – Gøy å være ønsket

NTB Sport

Fra før er det kjent at Nent (Nordic Entertainment Group) overtar de fleste rettighetene fra NRK for langrenn, hopp, kombinert, alpint, freeski og snowboard for de neste seks årene. De har også rettighetene for de to neste VM i alpint og nordiske grener.

Fredag presenterte Nent flere kjente idrettsnavn som skal bidra til å formidle de nye rettighetene.

VG opplyste tidligere fredag at Kjetil André Aamodt forlater NRK til fordel for Nent foran rettighetsendringene. I tillegg ble alpinekspert Marius Arnesen også presentert.

Andreas Toft, som kommenterte alpint i mange år for NRK, tok overgang til Nent i 2018 for å kommentere fotball. Nå er han imidlertid tilbake som alpinkommentator sammen med Aamodt.

Ikke vanskelig valg

Aamodt sier at han gleder seg til den nye satsingen.

– Jeg håper virkelig vi kan få til de store og brede sendingene på TV3, sier han og legger til:

– Alpint lever godt når det kan støtte seg på nasjonalsporten langrenn.

På pressekonferansen i etterkant sa Aamodt til NTB at det til slutt ikke var et vanskelig valg å melde overgang til Nent.

– Jeg har vært i NRK siden 2009 på sporten. Samtidig så er jeg glad i alpint og sett det på TV lenge. Når rettighetene nå beveger seg videre, så er det gøy å være ønsket. Til slutt var det ikke så vanskelig valg.

Jan Christian Bjørn kommer inn som ny langrennskommentator. Han har tidligere drevet med kombinert, og har vært assisterende sportssjef for kombinert.

– Jeg klarer nesten ikke å vente med å komme i gang, sier han.

Skinstad med på laget

Med seg på laget får han tidligere langrennsløper og trener Åge Skinstad. Han var i flere år ekspertkommentator for NRK før han var innom blant annet TV 2. Nå er altså Skinstad klar for Nent.

Skinstad sier at han gleder seg til å kombinere vanlig jobb med helgejobb som kommentator.

– Jeg blir yngre av at jeg tenker på at jeg skal få jobbe med å formidle langrenn til det norske folket, sa Skinstad på pressekonferansen.

Det er også klart at mangeårig TV 2-profil Julie Strømsvåg slutter seg til Nent. Fra før har de sikret seg VG-profil Regine Anthonessen.

Konsernsjef i Nent, Anders Jensen, sier at det vil komme flere profiler på løpende bånd fram mot november

Viaplay framtiden

Jensen sa under presentasjonen at Viaplay blir hjem for alt på internett.

På pressekonferansen i etterkant sa Jensen at han gleder seg over å kunne vise vintersport på Nents kanaler. Han sier samtidig at de vil tiltrekke yngre målgrupper.

– På Viaplay har vi mange av den yngre målgruppen allerede, og det er en god plattform for de yngre, sa Jensen.

Jensen peker på at det er Viaplay som er framtiden, og at selv om de også fokuserer på lineær TV, er Viaplay noe de vil fortsette å utvikle.

Konsernsjefen sier at det vil komme flere profiler på løpende bånd fram mot november.

TV3 blir hovedkanal på lineær TV der de skal ha hovedfokus på langrenn og kombinert, mens nevnte TV3 og V Sport 1 skal veksle på alpint, hopp, snowboard, freeski og freestyle.

Sportssjef i Nent Norge, Kristian Oma, sier at de vil fokusere på lange helgesendinger på TV3.

– Vi vil kjøre lange helgesendinger på TV3, som er en kanal som treffer opp mot 100 prosent av nordmenn.

Ny avtale

Fredag ble det klart at Nent og Telia har blitt enige om en ny avtale som gir Telia-kunder tilgang til Nent-innhold foran den nye vintersportssatsingen. Det opplyser Telia.

Det har tidligere vært usikkerhet rundt Telia-kunders tilgang til Nent-innhold, men nå er altså en ny avtale på plass.

Verdenscupåpningen i langrenn 26. november blir startskuddet på den nye satsingen.

(©NTB)