Champions Leagues framtid blir avgjort i neste uke

Det har den siste måneden vært skrevet mye om planene for framtidens Champions League. Onsdag skal styret i Det europeiske fotballforbundet (Uefa) gi tommel opp eller ned til reformen.

Det bekrefter Lars-Christer Olsson i European Leagues overfor nyhetsbyrået AFP. Han er styreleder for ligaenes interesseorganisasjon.

Blir planene godkjent, blir det store omveltninger i den gjeveste europacupen. Det tradisjonelle gruppespillet, med 32 lag delt inn i fire grupper, vil i så fall bli skrotet. I stedet legges det opp til at 36 klubber plasseres på én og samme ligatabell.

Flere kamper

Hver klubb spiller ti kamper mot ulike motstandere, fem på hjemmebane og fem på bortebane, før de beste går til utslagsrunder som gjennomføres etter dagens modell.

Det nye formatet vil innebære at det spilles flere gruppekamper per klubb enn i dag. Håpet er at det vil øke interessen og turneringens verdi som TV-produkt. Det vil igjen gi klubbene nye inntekter.

Hvordan de fire ekstra CL-plassene i det nye formatet skal fordeles, er foreløpig uklart.

Gagner kun de store?

Den europeiske klubbforeningen (ECA) ønsker at to av de fire plassene skal gå til klubber som ikke kvalifiserer seg gjennom sportslige meritter. Tidligere resultater i Europa skal her ligger til grunn.

En slik løsning åpner for at store europeiske klubber gis mesterligaplass tross mindre gode sesonger i hjemlig liga.

Kritikerne argumenterer for at en slik løsning utelukkende gir storklubbene et sikkerhetsnett, framfor å belønne klubber fra lavere rangerte nasjoner som Østerrike, Tsjekkia og Skottland.

