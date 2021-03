Ajer om Tyskland-markeringen: – Godt å se

NTB Sport

Det tyske fotballandslaget stilte med påskriften «menneskerettigheter» malt over spillernes T-skjorter før avspark mot Island.

– Det var godt å se at Tyskland følger etter. Det var mange positive reaksjoner rundt det. Det er en stor nasjon som velger å ha samme melding som vi hadde, sa Ajer på det digitale pressetreffet fredag.

Markeringen kom et døgn etter at Norges landslag varmet opp i trøyer med budskapet «RESPECT – on and off the pitch». Før avspark var «respect» byttet ut med «Human rights».

Budskapet om menneskerettigheter er i det siste blitt forsterket i fotballen. Qatar er neste år VM-arrangør, og landet har i en årrekke fått kritikk for å behandle fremmedarbeidere dårlig.

I Norge har flere tatt til orde for å boikotte 2022-mesterskapet i Qatar.

