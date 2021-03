Ajer klar for å stoppe Tyrkia etter sin første landslagsvraking

NTB Sport

– Først ble jeg litt skuffet over at jeg ikke skulle spille, men så handlet det om hva som er best for laget, og de som ikke starter må støtte og bakke opp de som gjør det. Marius Lode fikk sin første landskamp, og jeg husker da jeg fikk min debut på Ullevaal med familien min til stede. Jeg gledet meg over hans prestasjon. Han er en flott fyr, sa Ajer på fredagens digitale pressekonferanse.

Han fikk for første gang prøve å støtte landslagskameratene som reserve, men det er som midtstopper han helst vil bidra til seier.

– Jeg har alltid lyst til å spille så mange kamper som mulig. Jeg er klar til å spille hvis jeg blir valgt, men vi har en enormt stor tropp, og vi har lyst til å spille hele gjengen. Det er Ståles valg, sa han.

Ajer har aldri tidligere vært i landslagstroppen uten å få full spilletid. Han spilte 90 minutter i alle Lars Lagerbäcks ni siste landskamper, slik han gjorde i samtlige 19 kamper hvor han var i svenskens tropp siden debuten mot Australia for tre år siden.

Han mistet seks kamper på grunn av skade i den perioden, men ikke et minutt på grunn av manglende tillit.

Ajer-kamp

Det handlet ikke om tillit da Ståle Solbakken plasserte ham på benken i Gibraltar.

– Det var fordi jeg mente det var en veldig Lode-kamp, sa landslagssjefen om valget av debutanten fra Bodø/Glimt som Stefan Strandbergs makker. Han ble fredag spurt om oppgjøret mot Tyrkia er en Ajer-kamp.

– Ja, det kan det være, men du får ikke noe lag av meg nå. Det er noen posisjoner hvor det er enorm konkurranse, andre hvor det er lettere. Vi har seks midtstoppere i troppen, alle med ulik spisskompetanse, ulike ferdigheter og erfaringer. Det gjelder å sette sammen det beste laget på dagen, sa han.

Etter kunstgresskampen i Gibraltar er landslaget tilbake på gress i Málaga, og det blir nok med Kristoffer Ajer fra start.

Solbakken gikk torsdag kveld gjennom Tyrkia som motstander med spillerne, og fredag skulle de på en lukket trening øve på å sette informasjonen ut i livet.

Tøff oppgave

– Tyrkia er et veldig godt lag med mange gode individualister. De kan straffe deg om du ikke er trygg og god bakover. Så har de også et godt forsvar med to stoppere fra Premier League (Ozan Kabak fra Liverpool og Caglar Söyuncü fra Leicester). Jeg forventer en utrolig tøff kamp, sa Ajer.

Ikke minst må de norske se opp for Tyrkias spiss og lagkaptein Burak Yilmaz, som scoret tre mål da Nederland ble slått 4-2 onsdag.

– Han er en fysisk robust spiss som gir litt juling, men det er jeg vant med fra Skottland. Han er en god spiss som dunket et frispark i krysset, en lederskikkelse vi er nødt til å stoppe, sa Ajer.

Ståle Solbakken uttalte før samlingen at han mener at Ajer må ta steget videre fra Celtic i neste overgangsvindu. Det utspillet ønsket ikke midtstopperen å kommentere.

– Jeg har pratet mye med Ståle før samlingen og vet hva han mener, men jeg ønsker ikke å kommentere klubbhverdagen eller framtiden mens jeg er på landslagssamling, sa han.

Framtiden med landslaget snakker han gjerne om.

– Jeg synes vi begynner å få en veldig spennende gruppe, med spillere som er vant til å spille i store klubber og en trener som har opplevd utrolig mye ute i Europa, som vet hvordan man vinner sånne kamper.

Lørdag vil han bidra på banen til at Norge tar nye poeng i VM-kvalifiseringen.

(©NTB)