Tande fraktet til sykehus etter stygt fall i Planica: – En utøvers verste mareritt

NTB Sport

Tande ble fraktet vekk i ambulanse etter å ha fått oksygentilførsel i bunnen av bakken. Nordmannen gikk rundt i lufta og landet knallhardt på 99 meter.

En video av hoppet viser at Tande ruller nedover unnarennet. TV-bildene viste at Tande blir fraktet ut av bakken på båre og inn i en brakke. Kort tid seinere ble han fraktet vekk i en ambulanse til et sykehus.

– Jeg håper så inderlig at det her har gått bra, men jeg frykter at det kan være en alvorlig skade, sier NRKs hoppekspert Johan Remen Evensen.

Det har ikke kommet noen informasjon om Tandes tilstand.

Prøveomgangen ble midlertidig stanset etter Tandes fall, men konkurransen går videre som planlagt.

Hoppekspertene i NRKs studio var tydelig preget, og forklarte at Tande traff bakken med stor kraft som gikk rett ned i bakken, i stedet for som del av en bevegelse.

– Det er det ultimate marerittet til en utøver i den aller største bakken du kan hoppe i. Over 100 kilometer i timen, får luft oppå venstreskien slik at den forsvinner, og da har du ingenting å stå imot med i den bakken her, sier Evensen.

– Vi får alle vondt i magen. Det er ikke en god følelse vi sitter med her nå, jeg håper det går bra med Daniel.

(©NTB)