Storspill sendte Reitan opp på 2.-plass i Kenya

NTB Sport

Kristoffer Reitan startet turneringen forsiktig, men med onsdagens runde på 65 slag avanserte han opp til 14.-plassen. Etter åtte slag under par på torsdagens tredje runde rykket han helt til topps. Til slutt endte han opp med minus seks for dagen etter en liten times tid der det ikke satt for ham.

Reitan hadde gjort åtte birdier på sine tolv første hull. På det 13. hullet kom det en bogey. Han røk på en dobbeltbogey på det 15. hullet. En ny bogey på det neste hullet ødela litt for helhetsinntrykket, men Reitan rykket uansett opp til en seksdelt 2.-plass med tre slag opp til ledende Justin Harding fra Sør-Afrika.

Totalt etter tre dagers spill er Reitan på minus 14 under par.

Den andre norske utøveren som deltok i Kenya, var Eirik Tage Johansen. Han klare ikke cuten og endte på 99.-plass og på par totalt.

Turneringen avsluttes fredag.

(©NTB)