NHL-dommer Peel fikk sparken

Det var under tirsdagens kamp mellom de to lagene Tim Peel for åpen mikrofon kom med følgende uttalelse etter en utvisning på en Predators-spiller.

«Det var ikke stort, men jeg ønsket å få en j**** utvisning mot Nashville tidlig».

Predators-løperen Viktor Arvidsson ble utvist for tripping noen minutter tidligere, en avgjørelse som virket i overkant streng.

Nå får ikke Peel, som har ledet over 1300 kamper i NHL dømme mer, ifølge NHLs visepresident Colin Campbell onsdag.

– Ingenting er viktigere enn å sikre integriteten i spillet vårt, sa Campbell om avgjørelsen.

– Hans uttalelser kan ikke på noen måte rettferdiggjøres, uansett hva han måtte ha ment eller sagt. NHL vil gjøre alt for å verne om integriteten i spillet vårt, sa Campbell.

