Hovland ute av prestisjeturnering etter knusende tap

Tapet gjør at Hovland, nummer 13 på verdensrankingen, ikke kan ta seg videre til cupspillet. Onsdag kom han til kort i den første kampen mot Kevin Streelman. Kun de 16 gruppevinnerne avanserer.

Turneringen i Texas spilles etter det såkalte matchplay-formatet. Det vil si at man møter enkeltmotstandere i kamper.

Hovland hadde ingen sjanse mot 46.-rankede Wiesberger, som var brennhet med putteren gjennom hele torsdagen. Kampen mellom de to var over da østerrikeren ledet med fire hull med to hull igjen å spille.

Tidlig overtak

Hovland delte poengene med motstanderen på de to første hullene. Deretter slo Wiesberger et nydelig innspill på det tredje hullet og noterte seg for en birdie. Hovland bokførte en bogey, og Wiesberger gikk opp i 2-1.

Det ble til 3-1 på det neste hullet. Hovland slo et svakt utslag og måtte droppe ballen, mens Wiesberger slo et glitrende førsteslag. Til slutt ga Hovland hullet til østerrikeren, som da var foran med to hulls ledelse.

Hovland slo umiddelbart tilbake og vant det sjette hullet med en lekker eagle, samtidig som Wiesberger noterte seg for en bogey. Da var østerrikeren opp med ett hull.

Fortsatte å kjøre

Rett etter var igjen Wiesberger foran med to, da han noterte par og Hovland bogey på hull sju. Det ble en ny seier på det åttende hullet, der det ble birdie til Wiesberger og par for Hovland.

Også på det niende hullet var Wiesberger best. Dermed ledet østerrikeren med fire hull etter halvspilt andredag.

Og vondt ble til verre for Hovland på det tiende hullet. Da senket Wiesberger en lang putt for birdie, mens Hovland bare greide par.

Slo i vannet

Hovland rettet opp noe av inntrykket ved å vinne det ellevte hullet etter at Wiesberger hadde slått ballen i vannet.

De to noterte seg begge for birdier på hull 12 og 13, samt par på hull 14. Hovland hentet inn ytterligere på østerrikerens ledelse da han spilte par og Wiesberger bogey på hull 15.

Så ble det en ny seier for Weisberger på hull 16, og da var kampen over.

Matchplay er et format som tidligere har passet Hovland svært godt. I 2018 vant han det amerikanske amatørmesterskapet gjennom nettopp den måten å spille golf på. Seieren der ble hans første gjennombrudd inn til den store scenen.

