Helsedirektoratet støtter planene om å gjenåpne toppfotballen i midten av april

Det er på linje med ambisjonen kulturminister Abid Raja (V) lanserte onsdag.

Helsedirektoratet anbefaler i sin vurdering å tillate treningskamper utendørs fra midten av april. De vil avgrense det til de to øverste nivåene i fotball for kvinner og menn.

«Det anbefales at det gjøres en endelig vurdering i begynnelsen av uke 15, slik at effekten av påsken kan vurderes», skriver direktoratet, som oppfordrer om at kamper blir spilt mot lag i samme region der det er mulig.

Videre skriver Helsedirektoratet at det bør være en smittevernfaglig vurdering av de første treningskampene før man åpner opp for seriespill i toppfotballen. Anbefalingen er at dette blir gjort i midten av uke 18.

Dersom erfaringene og smittesituasjonen tillater det, mener Helsedirektoratet at det kan åpnes for seriekamper. For fotballen vil det si tidligst helgen 8. og 9. mai.

Helsedirektoratet legger til at de vil avvente med å anbefale treningskamper for innendørsidretter inntil man har sett effektene av gjenåpningen utendørs.

Anbefalingen om ikke å åpne for mer aktivitet blant barn og unge under 20 år på tvers av kommuner og regioner, ligger fast.

