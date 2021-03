Håndballjentene må avlyse aprilkamper mot Frankrike

NTB Sport

Dermed får ikke OL-klare Norge muligheten til å benytte en ledig periode for landslagskamper neste måned.

– Det ble vanskelig med tanke på alt. Det blir karantene den ene eller andre veien, sier landslagssjef Thorir Hergeirsson til TV 2.

Norske restriksjoner gjør innreise for Frankrike og norske utenlandsproffer umulig, og utreise byr også på utfordringer for det norske laget. Tidligere har Hergeirssons lag reist ut av landet for å spille kamper og tatt karantenen hjemme i Norge etterpå.

– Vi kan ikke dra med spillere ut og inn i nye karantener gang på gang, sier Hergeirsson.

