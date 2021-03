Fifa vil ikke opprette sak mot Norge etter VM-protestaksjonen

NTB Sport

Fifas regelverk sier at spillere og forbund kan straffes hvis de bruker kamparenaen til å få fram et politisk budskap. Men Fifa vil ikke åpne sak mot Norge, skriver nyhetsbyrået AP.

Også NRK har fått dette bekreftet fra Fifa.

– Fifa tror på ytringsfrihet og i fotballens kraft for godhet, skriver Fifa i en uttalelse.

De norske spillerne brukte T-skjorter med krav om respekt og menneskerettigheter under oppvarming og nasjonalsangen før VM-kvalifiseringskampen.

Det var på forhånd varslet av landslagssjef Ståle Solbakken at han ville protestere mot VM i Qatar etter at et norsk boikottkrav hadde blusset opp.

NTB har ikke selv fått bekreftet fra Fifa hvorvidt det vil opprettes sak mot Norge eller ikke.