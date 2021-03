EFL håper på et begrenset antall tilskuere til ligacupfinalen

NTB Sport

Så langt er tilskuerne blitt nektet adgang til alle idrettsarrangement i Storbritannia på grunn av smitteverntiltakene i forbindelse med koronapandemien.

Man forventer at det vil komme lettelser av restriksjonene i løpet av mai, og den engelske fotballigaen (EFL) vil at finalen 25. april kan være et testarrangement.

Sky Sports har opplyst at det kan ventes en avgjørelse om saken tidlig i neste uke, og de siterer en talsmann fra EFL som er at man flyttet finalen fra februar til april med tanke på at man da kunne ha tilskuere til stede.

