Dansk minister garanterer minst 11.000 tilskuere i Parken under EM

NTB Sport

I en pressemelding opplyser Mogensen at en ekspertgruppe skal vurdere om det kan slippes inn enda flere på tribunen i København om forholdene tillater det. Den danske arenaen har plass til over 38.000 tilskuere.

– EM i fotball er en unik og historisk begivenhet i Danmark, sier Mogensen i pressemeldingen.

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) har stilt krav om at EM-vertsbyene kan garantere at det er publikum under kampene og har satt frist til 7. april om den garantien.

I Parken vil det bli spilt tre gruppespillkamper og en åttedelsfinale. Fotball-EM spilles i tolv ulike europeiske byer fra 11. juni til 11. juli.

