«Comeback»-Granerud skuffet på dramatisk hoppdag

Graneruds comeback i verdenscupen ble en stor skuffelse. Han landet på bare 199,5 meter i førstehoppet og ble nest sist av samtlige. Det var 24-åringens første konkurranse etter han testet positivt på koronaviruset under VM i Oberstdorf.

Kort tid før rennstart falt Daniel-André Tande stygt i prøveomgangen. De norske slet tungt i første omgang, men Johansson hoppet seg opp sju hakk med et solid finalehopp på 234,5 meter. Han var hele 32,6 poeng bak vinneren Ryoyu Kobayashi.

– Det var vanskelig å konsentrere oss i dag. Det var en utmattende dag, sa Johansson til polske TVP Sport etter rennet.

Kobayashi knallet til med 244,5 meter i finaleomgangen. Det ble rennets lengste svev. Japaneren vant foran tyskerne Markus Eisenbichler (bak med 7,4 poeng) og Karl Geiger (21,2).

Kun to videre

Johann André Forfang knallet til med et godt hopp på 230,5 meter i den andre omgangen. Han hadde 217,5 meter i sitt første hopp. Totalt holdt det til 11.-plass, og Forfang hoppet seg opp seks plasser.

Kun to nordmenn klarte å ta seg videre fra første omgang. Marius Lindvik fikk til 200 meter og var heller ikke med i finalen.

Det norske laget skulle ut for å prestere kort tid etter at Tande ble fløyet til sykehus. Underveis i rennet kom det meldinger om at tilstanden til verdensmesteren fra 2018 var stabil.

– Det så ut til at det var et norsk lag som var preget, sa NRKs hoppekspert Anders Jacobsen etter første omgang.

– Det var imponerende at de stilte til start, sa hans kollega Johan Remen Evensen, som slet med å kommentere rennet like etter skrekkfallet.

Tvil

Ifølge landslagstrener Alexander Stöckl var de norske hopperne i tvil om de skulle delta etter Tandes fall.

– Du ser at gjengen er preget av det som skjedde med Daniel, sa Stöckl.

Norges hoppsjef Clas Brede Bråthen visste ikke hvordan de andre på laget hadde reagert på hendelsen.

– Jeg så hoppet live, men jeg har ikke sett mer enn det. Det er et dramatisk fall, og det er sånne ting vi ikke på noen måte vil se i idretten, men dessverre fikk vi det i dag, sa han til NRK og la til:

– Det er alltid vondt når folk du er glad i, blir skadet. Det går inn på oss, men vi må først og fremst sørge for å gjøre situasjonen så bra som mulig for han det dreier seg om.

