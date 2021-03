Tyrkia med varsku før Norge-møte – Burak Yilmaz senket Nederland med hattrick

NTB Sport

Kaptein og stjernespiss Burak Yilmaz scoret to ganger i første omgang og fullførte sitt hattrick da han fastsatte resultatet med et vakkert frispark.

Hakan Çalhanoglu så ut til å ha punktert kampen da han gjorde 3-0 nesten rett fra avspark i 2. omgang, men Nederland skapte ny spenning da innbytterne Davy Klaassen og Luuk de Jong scoret to raske mål kvarteret før slutt.

Lille-spissen Yilmaz svarte med et strålende frispark i det 81. minutt og sparte hjemmelaget for en nervøs avslutning. Memphis Depay leverte to assist, men misset straffe på overtid da han kunne ha pyntet på resultatet.

Giftig

Nederland hadde ballen klart mest før pause og pepret det tyrkiske målet med avslutninger, men slet med å sette Ugurcan Cakir i hjemmemålet på prøver.

Tyrkia var giftig på kontringer og viste en helt annen effektivitet. Lagets tre første avslutninger gikk i mål bak Tim Krul, som måtte hoppe inn i Nederlands mål da førstevalget Jasper Cillessen ble skadd under oppvarmingen.

Nederlenderne følte at det meste gikk mot dem, også dommeravgjørelsene.

Gjestene skrek på straffe da ballen var borti armen til Ozan Tufan i en duell etter nederlandsk hjørnespark, men dommeren vinket videre, og Tyrkia kontret. Burak Yilmaz prøvde seg fra 20 meter, og hans tupp traff armen til Matthijs de Ligt og utmanøvrerte Krul.

I det 34. minutt ble Okay Yokuslu spilt fram i feltet på en ny tyrkisk kontring, og Donyell Malens taklingsforsøk traff ham på leggen. Straffesparket var klart, og Burak banket det i mål ved stolpen.

Ble ikke hørt

Rett før pause trodde nederlenderne at de hadde redusert etter hjørnespark fra Steven Berghuis. De Ligt nikket i stolpen, og ballen så ut til å være på vei inn i mål da Yokuslu dukket opp på streken og nikket ut.

Nederlenderne mente at ballen var inne, men ble ikke hørt av dommer Michael Oliver og hans team.

Sekunder etter at den andre omgangen var satt i gang sto det 3-0. Calhanoglu fikk rom til å vende og skyte på 20 meter, og ballen føk inn i lengste hjørne.

Tyrkia prioriterte å tette igjen bakover på 3-0 og ga fra seg initiativ. Det ble straffet da Klaasen reduserte med en flott vending og kald avslutning, før de Jong stupte inn 2-3-målet. Begge mål kom på innlegg fra Memphis Depay.

Burak Yilmaz viste hvem som var dagens mann da han skrudde et frispark over muren, og han er en mann Norge må se opp for i Malaga.

