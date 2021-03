Tøft «comeback» for fotballjentene – møter Europas beste

NTB Sport

Kampen mot Belgia spilles i Brussel 8. april, før Tyskland er motstander i Wiesbaden fem dager senere.

Viruspandemien resulterte i at 2020-sesongen ble amputert for kvinnelandslaget, og heller ikke den planlagte samlingen i februar i år kunne gjennomføres.

Dermed er det nå et halvt år siden Caroline Graham Hansen og lagvenninnene var samlet.

– Det har vært et utfordrende år med flere avlyste samlinger, så nå gleder vi oss virkelig til å møtes igjen. Det er viktig med gode samlinger og ikke minst møte gode lag for å utvikle oss videre. Det får vi virkelig muligheten til her, sier landslagssjef Martin Sjögren.

Han legger ikke skjul på at laget får testet seg sportslig.

– Belgia er en nasjon i fremgang, vant sju av sine åtte kamper i EM-kvalifiseringen og er nummer 17 på FIFA-rankingen. Tyskland rangeres nå som Europas beste lag og har kun USA foran seg på FIFA-rankingen. Det blir to veldig fine tester for oss, sier svensken.

Norges tropp til de kommende oppgjørene vil bli offentliggjort i løpet av de kommende dagene.

(©NTB)