Sykkel: Uno-X ble første norske lag i verdenstouren da Bennett vant

NTB Sport

Sykkelløpet, som tidligere var et tredagersritt, ble endret etter at det ble en del av verdenstouren.

Erik Nordsæter Resell fra nevnte Uno-X var lenge i brudd i endags-løpet, men bruddet ble hentet inn av hovedfeltet etter en stund.

Sam Bennett vant løpet som ble hans femte seier hittil denne sesongen. Jasper Philipsen ble nummer to mens Pascal Ackermann ble nummer tre.

Kristoffer Halvorsen var Uno-X' spurthåp, men 24-åringen klarte ikke å nå helt opp mot slutten. Han trillet til slutt inn som nummer 18.

Resten av de norske kom langt bak der de nærmeste var Rasmus Fossum Tiller og nevnte Resell på 90.- og 91.-plass

Joker syklet i rittet i 2017, men da var løpet ennå klassifisert som tredagersritt.

Åtte nordmenn var med i Belgia. Nevnte Resell, Kristoffer Halvorsen, Anders Skaarseth, Rasmus Fossum Tiller og Syver Wærsted. Alle fem fra Uno-X.

Edvald Boasson Hagen var med for sitt lag Total Direct Energie, Andreas Leknessund var med for Team DSM mens Vegard Stake Laengen var med for UAE.

Uno-X er tilbake på verdenstouren allerede fredag da de skal fortsette å sykle i Belgia.

