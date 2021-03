Solbakken vil stoppe stygg statistikk mot miniputt med blod på tann

NTB Sport

Bortsett fra Egil «Drillo» Olsen har ingen norsk landslagssjef de siste 40 årene fått med seg poeng i sin første kvalifiseringskamp.

Drillo noterte 3-0 over Kypros i første kvalifiseringskamp i sin første periode (1990), 0-0 mot Makedonia i første kvalifiseringskamp i den andre (2009). Ellers inneholder lista over debutkamper tap på tap.

Solbakken gjør det klart at han tar Gibraltar på fullt alvor.

– Selvsagt skal vi slå dem, men vi forbereder oss akkurat som til de to andre kampene under samlingen, og vi stiller med laget vi mener er best rustet til å vinne, sier han.

Opprykkslag

Gibraltar er en nykommer og en miniputt i europeisk fotball, men kommer rett fra sin største bedrift med gruppeseier og opprykk i nasjonsligaen. Prestasjonene mot San Marino og Liechtenstein i fjor høst (seier og uavgjort mot hver av dem, bare ett baklengsmål på fire kamper) gjør at Gibraltar neste gang skal spille i C-divisjonen.

– Jeg venter et lag som er kompakt defensivt i 5-4-1-formasjon og satser på hurtige kontringer. Liam Walker og Tjaj de Barr er gode spillere som kan skape trøbbel for alle, men vi er forberedt og gleder oss, sa Solbakken på tirsdagens pressekonferanse.

Først kvelden før kamp hadde han alle sine spillere tilgjengelig på trening.

– Laget er ennå ikke klart. Jeg venter fortsatt på siste rapporter fra det medisinske teamet, og også på svar fra treningen. Til sist er det min magefølelse som avgjør.

Tapsrekken

Han har ingen planer om å plassere seg på topp av denne rekken av landslagssjefer som har måttet tåle tap i sin første kvalifiseringskamp med Norge:

* Lars Lagerbäck: 0-2 mot Nord-Irland (VM-kval 2017)

* Per-Mathias Høgmo: 0-3 mot Slovenia (VM-kval 2013)

* Åge Hareide: 1-2 mot Italia (VM-kval 2004)

* Nils Johan Semb: 1-3 mot Latvia (EM-kval 1998)

* Ingvar Stadheim: 1-2 mot Skottland (VM-kval 1988)

* Tord Grip: 1-2 mot Island (EM-kval 1987)

* Tor Røste Fossen: 0-2 mot Østerrike (EM-kval 1978)

Forrige gang en annen landslagssjef enn Drillo fikk poeng i sin kvalifiseringsdebut var det to av dem: Kjell Schou Andreassen og Nils Arne Eggen ledet Norge til 2-1 over Nord-Irland i EM-kvalifisering høsten 1974, men det ble også de eneste norske poengene i den kvalifiseringen.

(©NTB)