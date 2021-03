NTB Sport

Kaptein Martin Ødegaard og de andre spillerne varmet opp i hvite trøyer med budskapet «RESPECT – on and off the pitch». Ståle Solbakken hadde samme budskap på trøya da han ble intervjuet av TV 2.

Da spillerne stilte opp under nasjonalsangene rett før avspark, var det med tilsvarende trøyer der «Respect» var byttet ut med «Human rights».

– Vi vil sette fokus på noe av det som har vært diskusjonen utenfor banen. Det er guttene også sugne på, og jeg går foran som et godt eksempel, sa Solbakken til TV 2.

Respect er for øvrig navnet på Uefas kampanje for sosialt ansvar, som gjennom mange år er profilert blant annet i kampen mot rasisme.

Enige

Landslagssjefen varslet allerede i forkant av onsdagens kamp at han selv og spillerne hadde diskutert Qatar-problematikken og blitt enige om en markering. Detaljer om hva markeringen besto i, ville han imidlertid ikke ut med.

– Den som holder seg våken vil få se, sa landslagssjefen kryptisk.

– Vi vil presse Fifa mot å bli enda mer direkte og hardere overfor myndighetene i Qatar. Det må stilles krystallklare krav om hva som skal til for at dette arrangementet skal bli godt, sa Solbakken om hensikten med markeringen.

Nyutnevnt kaptein Martin Ødegaard sa at hele laget står inne for det.

Ståles idé

– Det var Ståle som hadde tenkt på et par ting, og spillergruppa syntes det var en bra idé. Alle er enige i at det som skjer og har skjedd (i Qatar) ikke er bra, og for oss er det viktig å vise at vi bryr oss og prøve å påvirke, sa han.

Debatten rundt om Norge bør boikotte neste års omstridte VM-sluttspill har rast den siste tiden. En rekke eliteserieklubber har tatt til orde for boikott, mens Norges Fotballforbund har vært tydelig på at det ikke er rett virkemiddel.

I Danmark og Sverige har fotballforbundene lagt seg på NFFs linje.

