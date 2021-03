Larsen klar for Odd: – Har kanskje den råeste dødballfoten i Norge

NTB Sport

Larsen, som kommer fra Askøy utenfor Bergen, var på plass i Skien og hadde sin første trening med klubben tirsdag. I etterkant ble han presentert etter å ha skrevet under kontrakt ut kommende sesong. Kontrakten ble underskrevet utendørs på Odds hjemmebane onsdag.

Larsen startet seniorkarrieren i Brann, men klarte aldri å etablere seg i den populære sentrale midtbanerollen.

Han har senere spilt for danske Lyngby (2016-18) og Sarpsborg 08 (2018-19), og han spilte forrige sesong for 1. divisjonsklubben Åsane hvor han scoret fire mål på 20 kamper.

– Vi er glade for å ha ham på plass. Vi har hatt ham på blokka i lengre tid, sa Odd-leder Einar Håndlykken.

– Han er en erfaren spiller, og som sagt har vi flirtet med ham en stund. Nå kan vi endelig få danse med ham også, sa Odd-trener Jan Frode Nornes og fortsatte:

– Han har et høyt ferdighetsnivå, og han har kanskje den råeste dødballfoten i Norge. Nå er det på tide at han får vist fotball-Norge hva som bor i ham.

Hovedpersonen er glad for tilliten han får i Skien.

– Jeg er glad for at vi endelig har kommet i boks. Deilig at alt er på plass, men vi må tåle trening uten kontakt noen uker framover. Jeg gleder meg til å komme i gang, sa Larsen.

Odd-spillerne har i øyeblikket treningsnekt som følge av strenge smitteverntiltak i kommunen.

(©NTB)