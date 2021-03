Ikke alvorlig skade for Ruud – rekker trolig Monte Carlo Masters

NTB Sport

Det betyr at Ruud etter all sannsynlighet rekker Masters 1000-turneringen i Monte Carlo som åpner grussesongen. Den spilles fra 11. april.

I forrige uke skulle Ruud spille kvartfinale mot den sterke tyskeren Alexander Zverev i Acapulco, men smertene i håndleddet gjorde at han måtte bryte turneringen.

– Vi har fått en indikasjon på at håndleddet har fått seg en smell, og at det da har oppstått en inflammasjon. Det skal ikke være farlig, og vi tror Casper kan begynne trening om tre-fire dager, opplyser hans far og trener Christian Ruud til NTB.

– Monte Carlo skal ikke være noe problem, håper vi, legger han til.

Casper Ruud er rangert som verdens 25. beste tennisspiller på herresiden og slipper dermed å kvalifisere seg inn til storturneringen i Monaco.

