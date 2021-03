Den norske basketballdommeren Györgyi skal dømme i OL

NTB Sport

Hun blir den første norske dommeren noensinne som dømmer basketball under et OL.

Utnevnelsen kommer etter at Györgyi har prestert jevnt godt på et høyt internasjonalt nivå over lang tid, skriver Norges Basketballforbund på sin hjemmeside.

Trondheimsdommeren Györgyi har markert seg med meget god dømming i de norske toppseriene i en årrekke. Hun har også dømt kamper i Fibas EuroLeague i flere sesonger, og denne våren har hun dømt flere store kamper som hoveddommer.

Dette har hun gjort så godt at Fiba nå har belønnet henne med deltakelse i OL.

