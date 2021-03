Avis: Paris-Roubaix utsatt – nedtur for Kristoff

NTB Sport

Den franske avisen hevder onsdag å kjenne til at en utsettelse av rittet skal være bestemt. Ifølge Le Parisien er det forventet at beslutningen bekreftes fra offisielt hold om kort tid.

Rittet, som Alexander Kristoff hadde som et stort mål i tiden som kommer, skulle etter planen avvikles 11. april.

Det er høye smittetall og stort press på helsevesenet i området der rittet gjennomføres som ligger bak utsettelsen. Arrangøren skal ha forsøkt å argumentere med at en streng smittevernboble-løsning ville kunne gjøre det forsvarlig å sende rytterne ut på landeveien.

Ifølge Le Parisien skal konklusjonen ha vært at det ville være urimelig å legge beslag på politi- og andre offentlige ressurser for å gjennomføre et sykkelritt i den situasjonen regionen befinner seg i.

16 regioner i Frankrike ble igjen nedstengt sist helg som følge av et nytt hopp i antall koronatilfeller. Restriksjonene som er innført innebærer stengte butikker, samt at innbyggerne maks kan bevege seg ti kilometer bort fra eget hjem.

Paris-Roubaix er kjent for sine tøffe brosteinspartier og kalles «Helvete i nord». Ingen norske ryttere har vunnet rittet. Thor Hushovd ble nummer to i 2010.

Fjorårets utgave ble utsatt til oktober som følge av viruspandemien, men heller ikke på høsten lot rittet seg gjennomføre som følge av viruspandemien.

Philippe Gilbert vant rittet i 2019. Nå tyder alt på at den meritterte belgieren blir stående som regjerende mester en stund til.

