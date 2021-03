Vålerenga-spillerne friske og klarert for fellestreninger

NTB Sport

Oslo-klubben har bak seg en uke med treningsstans som følge av to smittetilfeller i troppen. Testing i etterkant har ikke avdekket nye smittetilfeller.

Klubblege Erik Rosenlund bekrefter overfor NTB at han tirsdag mottok de siste negative testsvarene som skulle til for at klubben kan gjenoppta normal treningsaktivitet.

Rosenlund opplyser at samtlige spillere er klarert for trening, med unntak av én person som må oppholde seg i karantene fram til kommende lørdag.

«Ingen nye positive og alle friske. Så kanskje var vi heldige, og spillerne påpasselige, denne gangen», skriver Vålerenga-legen.

Andre eliteserieklubber har vært rammet av langt mer omfattende smitteutbrudd den siste tiden. Både i Stabæk og Mjøndalen har man hatt et større antall smittede personer.

(©NTB)