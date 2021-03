Testregimet i tysk fotball strammes inn

NTB Sport

Det har ligaledelsen for 1. og 2. Bundesliga, DFL, bestemt.

DFL uttalte tirsdag at de 36 klubbene må gjennomføre hurtigtesting på hver eneste trening og reisedag dersom de befinner seg i et område der det er flere enn 35 nye virustilfeller per 100.000 innbyggere i løpet av en uke.

Dette kommer i tillegg til at man fortsetter med de grundigere PCR-testene for spillere og støtteapparat to ganger i uken.

DFL åpner også for å innføre karantene-treningsleir for alle lag fra 1. april. Det er et mulig tiltak for å sikre seg at man unngår mange utsatte kamper dersom det kommer nye utbrudd.

Ifølge nyhetsbyrået DPA vil disse treningsleirene ha varighet på 5-14 dager. En avgjørelse skal tas åtte dager før oppstarten av eventuelle leirer.

I mai i fjor var 1. Bundesliga var den første store fotballserien som startet opp igjen etter koronautbruddet. Det skjedde under et svært strengt virusregime og uten publikum på tribunene.

