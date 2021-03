Serie A-trener går av – åpner opp om mentale problemer

NTB Sport

63-åringen gikk i november løs på sin andre periode som Fiorentina-trener. I et åpent brev forklarer han avgangen.

«Jeg har i en periode vært i en dyp krise, og det har gjort at jeg ikke har kunnet være den jeg egentlig er. De siste månedene har en mørk sky bygget seg opp inni meg, og det har endret måten jeg ser ting på. Jeg kom hit for å gi 100 prosent, men det føler jeg ikke lenger er mulig», skriver Prandelli.

Han legger til at han er klar over at avgangen og måten det skjer på, kan være slutten på hans trenerkarriere.

Prandelli forlater Fiorentina på 14.-plass i Serie A. Klubben er sju poeng over nedrykksstreken. Han trente også Firenze-laget mellom 2005 og 2010. I denne perioden kvalifiserte Fiorentina seg for Champions League tre ganger.

I fire år var også Prandelli landslagssjef for Italia (2010-14).

