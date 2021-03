Pettersen slutter som Kristiansand-trener tross opprykksjubel

NTB Sport

Den svært erfarne håndballtreneren bekrefter situasjonen overfor lokalavisen Fedrelandsvennen.

Årsaken til at Pettersen må gi seg, er at jobben som Kristiansand-trener ikke lar seg forene med at han er bosatt i Sandefjord.

– Jeg var åpen for å fortsette ved opprykk, men da måtte jeg ha flyttet ned hit og fikk i tillegg ei smørbrødliste med hva jeg måtte gjøre. Med samboer i ny jobb på videregående skole hadde jeg ikke mulighet til å flytte. Jeg ønsket å fortsette under samme forutsetninger som i dag, og det ønsket ikke KRS, sier veteranen til lokalavisen.

Sportslig leder Tore B. Johannessen bekrefter valget klubben har tatt foran debutsesongen på øverste nivå.

– Gunnar er en kvalitetstrener, og å skaffe en ny som er like god er ikke lett. Men vi har vært klare på at uansett opprykk eller ikke så ønsket vi en trener som kan være til stede hele tiden, og at han også skulle være en del av markedsarbeidet. Når vi også vet at Gunnar er ekspertkommentator på Viasat, og er mye borte i den forbindelse, var det en konstellasjon vi ikke ønsket, sier han.

Mandag opplyste Norges Håndballforbund at 1. divisjonssesongen for menn ikke vil bli fullført. Tabellen etter halvspilt serie blir tellende, og dermed var opprykket klart for Kristiansand.

