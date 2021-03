Fiorentina-trener gir seg etter kun måneder i klubben

NTB Sport

Prandelli tok over Serie A-laget i november, og forlater den italienske klubben etter fem seire, seks uavgjort og ti tap.

Fiorentina har tapt fem av sine siste åtte kamper, den mest nylige mot Jens Petter Hauges Milan.

Treneren sier til klubbens nettsider at han er trist over avskjeden.

– Jeg kom hit for å gi hundre prosent, men så fort jeg følte at det ikke var mulig, er det til det beste for alle at jeg trer tilside, sier han.

Fiorentina opplyser at de mottok Prandellis oppsigelse tirsdag og at de godtok ønsket til treneren som ledet det italienske landslaget fra 2010 til 2014.

63-åringen forlater Firenze-laget på 14.-plass, sju poeng over nedrykksstreken.

Neste kamp for Fiorentina er borte mot Genoa tidlig i april.

