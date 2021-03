Vålerenga-spillerne testet negativt – tilbake i trening tirsdag

NTB Sport

Det bekrefter klubben på sine nettsider. Spillerne er testet og klarert for å gjenoppta normal aktivitet.

Oslo-klubben valgte i midten av forrige uke å ta samtlige spillere ut av trening som følge av de positive koronatestene. Siden den gang har både spillere og ledere testet seg to ganger.

Den midlertidige stansen i fellestreninger ble besluttet til tross for at kun et fåtall spillere hadde status som berørte av smittetilfellene.

– Vi valgte å gjøre det på denne måten for å være på den sikre siden. Alle rundt sport har nå avlagt negative prøver og er klare for å fortsette oppkjøringen fra og med tirsdag, sier sportssjef Jørgen Ingebrigtsen i en uttalelse.

Nå tas det ekstra grep for å unngå nye smittetilfeller.

– Vi tilbyr hotell til spillere og trenere som bor i utsatte områder, eller som har en familiesituasjon som gjør det vanskelig å opprettholde de strenge smittevernreglene, sier Ingebrigtsen.

Per nå er planen at eliteserien skal startes opp første helgen i mai.

(©NTB)